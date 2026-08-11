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Mısır zararlısına feromonlu takip

Mısır zararlısına feromonlu takip
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına karşı feromon tuzaklarla popülasyon takibi yapılıyor. Bu çalışmayla zararlının yayılışı izlenerek, mısır üretiminde verim kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mısır alanlarında verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Batı Mısır Kök Kurdu zararlısına yönelik çalışma yürütülüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, mısır tarlalarına yerleştirilen feromon tuzaklar düzenli olarak kontrol edilerek zararlının popülasyon yoğunluğu takip ediliyor.

Yürütülen takip çalışmalarıyla zararlının yayılışının ve yoğunluğunun belirlenmesi, gerekli mücadele yöntemlerinin zamanında uygulanarak mısır üretiminde yaşanabilecek verim kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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