Limni Gölü'nde sıcaktan kaçanlar mont giyiyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, kavurucu sıcaklardan uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Zigana Dağı'nın yamaçlarında sis, çam ormanları ve serin havayla karşılaşan ziyaretçiler, temmuz ayında mont giymek zorunda kaldı.

Torul ilçesi Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana Dağı'nın yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, sıcaktan kaçanların adresi oldu. Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alması, etrafındaki çam ormanlarının yeşil dokusu ve temiz havasıyla "Huzur veren mekan" ve "Zigana'nın nazar boncuğu" olarak nitelendirilen 2024 metre yükseklikteki tabiat parkı, yaz mevsiminde de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Gümüşhane ve Trabzon'a 45 dakika mesafedeki parka yurt dışından gelen turistler de bölgenin serin havasında mont giymek zorunda kaldı.

Trabzon'un sıcağından kaçtı, Limni Gölü'nde serinledi

Trabzon'dan Limni Gölü Tabiat Parkı'na gelen Doğukan Soytemiz, sıcak havadan uzaklaşmak için bölgeyi tercih ettiklerini belirtti. Soytemiz, "Trabzon'un sıcağından kaçarak geldiğimiz bu serin yerde çok güzel karşılandık. Doğası, havası, yeşilliği ve gölüyle birçok güzelliği bir arada bulabildiğimiz bir yer oldu. Daha önce de birkaç kez gelmiştik ve havanın serin olacağını biliyorduk. Yaz sıcaklarının yoğun olduğu günlerde böyle serin bir yerde, güzel bir doğanın içerisinde pazar günümüzü geçirmekten çok memnun kaldık" dedi.

Ziyaretçilerin büyük bölümünün mont giydiğine dikkati çeken Soytemiz, kendisinin hazırlıksız geldiğini belirterek, serin havanın yaz günlerinde insanı ferahlattığını ifade etti.

Daha önce turizm sektöründe çalıştığını belirten Çağrı Sula da, Limni Gölü'nü sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Sula, "Doğal güzelliğini beğendiğim için sürekli buraya geliyorum. Trabzon'daki sıcak ve bunaltıcı havanın aksine burada çok güzel ve serin bir hava vardı. Yazın herkesin gelip görmesi, serinlemesi ve doğayı gezmesi için çok güzel bir yer. Herkese öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane merkezden ailesiyle birlikte gelen Miray Sunar, Limni Gölü'nün yeşil doğasını beğendiğini söyleyerek, "Burası çok güzel. Suları, hayvanları ve yeşillikleri çok hoşuma gitti. Hava biraz soğuk ama güzel. En çok gölü beğendim" dedi.

Limni Gölü'nü ilk kez ziyaret eden Deniz Gündeş de, bölgenin doğal yapısından etkilendiğini belirterek, "İlk defa geldik ve burayı çok beğendim. Özellikle göl ve ağaçlık alanlar çok güzel. Doğal yerleri seviyorum. Buranın havası çok güzel ve insanların gelip vakit geçirebileceği güzel alanları var" diye konuştu.

İngiltere'den geldi, "Ceketinizi unutmayın" dedi

Ailesiyle birlikte Bursa'dan Karadeniz turuna çıkan ve İngiltere'de yaşayan Damla Ülker, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Limni Gölü'ne geldiklerini söyledi. Ülker, "Burada çok güzel bir doğa manzarası olduğunu söylediler. Yol biraz zorlayıcıydı ancak buraya ulaştığımızda çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Çayımızı ve kahvemizi içtik. Doğayı çok sevdik. Her şey bizim için çok güzeldi" dedi.

Bölgenin serin havasından etkilendiğini belirten Ülker, "Bir yaylaya çıkmayı düşünüyorduk. Çok fazla araştırma yapmadan buraya geldik ancak buranın serinliği ve ormanın içerisindeki manzarası bizim için çok güzel oldu. Ziyaretçiler buraya gelirken yanlarına ceket almayı unutmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Sıcaktan kaçanlar serin yaylaları tercih ediyor"

Limni Gölü'nde çalışan Barış Orhan, bölgenin yaz aylarında yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Doğma büyüme buralıyım. Limni Gölü'nü ve doğasını çok seviyorum. Buraya gelen ziyaretçiler mutlu oluyor. Sıcak havalar nedeniyle insanlar son günlerde burayı daha fazla tercih ediyor" dedi.

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Murat Eroğlu, sezonun Kurban Bayramı itibarıyla başladığını ve son günlerde ziyaretçi yoğunluğunun arttığını söyledi. Eroğlu, "Çam ağaçlarının arasında huzur veren bir mekandayız. Limni Gölü 2 bin 24 rakımda, doğanın içerisinde insanların gelip dinlendiği, huzur bulduğu ve stres attığı bir yer. Sezona Kurban Bayramı itibarıyla başladık. Tatillerin geç başlaması ve dünyadaki gelişmeler nedeniyle sezon başlangıcı biraz durgun geçti ancak son birkaç gündür yoğunluğumuz arttı. Bu yıl ziyaretçi sayısının 200-250 bin bandına ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Limni Gölü'nde havanın kısa süre içerisinde değişebildiğini ifade eden Eroğlu, "Burada sis ve güneş bir arada görülebiliyor. Bir süre sonra sobayı bile yakabiliyoruz. İnsanlar bol oksijen, temiz hava ve doğa için buraya geliyor. Nem bulunmayan bu ortamda ziyaretçiler şehirden uzaklaşıyor, kuş ve su sesleri eşliğinde vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Limni Gölü'nün farklı ülkelerden turistleri ağırladığını belirten Eroğlu, ziyaretçi profilinin çeşitlendiğini kaydetti. Eroğlu, "Ortadoğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizin yanı sıra İngiltere, Almanya, Hollanda ve Çin'den gelen misafirlerimiz de bulunuyor. Limni Gölü, çam ormanlarının arasında ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı