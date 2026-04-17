DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne 'Sıfır atık belgesi yenileme' başarısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi'ni yenilemeye hak kazandı.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinasyonunda yürütülen süreçte, Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri titizlikle uygulandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; yerleşke genelinde atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanım süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlandığı tescillendi. Bu kapsamlı çalışmalarla birlikte üniversitenin çevre bilinci ve sürdürülebilirlik yaklaşımı bir kez daha güç kazanmış oldu.

Belgenin takdimi dolayısıyla, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hüseyin Önder, Rektör Süleyman Kızıltoprak'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sürecin üniversitenin sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "Evliya Çelebi Yerleşkemize ait Sıfır Atık Belgesi'nin yenilenmesi, çevreye duyarlı yönetim anlayışımızın somut bir göstergesidir. Çalışmalarımızı sürdürülebilir şekilde devam ettirerek çevresel performansımızı daha ileriye taşımakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kızıltoprak, ayrıca sürece katkı sunan tüm birimlere teşekkür ederek, elde edilen başarının üniversite adına hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı