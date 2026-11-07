Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Domaniç- İnegöl kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

Domaniç Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede sis de görüldü. Kar yağışı ve sisin şu an ulaşımda aksamalara neden olmadığı öğrenildi. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de devam edebileceği belirtilerek, özellikle kış lastiği bulunmayan sürücüler uyarıldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde yolda buzlanma riskinin de bulunduğu ifade edildi.

Karayolları ekiplerinin Domaniç-İnegöl kara yolunda 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı