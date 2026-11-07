Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü Haber Videosunu İzle
Kütahya Domaniç'te kar yağışı 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Domaniç-İnegöl kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü. Bölgede sis de görülürken kar yağışı ve sisin şu an ulaşımda aksamaya neden olmadığı, gece saatlerinde buzlanma riski bulunduğu belirtildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Domaniç- İnegöl kara yolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

Domaniç Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgede sis de görüldü. Kar yağışı ve sisin şu an ulaşımda aksamalara neden olmadığı öğrenildi. Bölgede kar yağışının gece saatlerinde de devam edebileceği belirtilerek, özellikle kış lastiği bulunmayan sürücüler uyarıldı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde yolda buzlanma riskinin de bulunduğu ifade edildi.

Karayolları ekiplerinin Domaniç-İnegöl kara yolunda 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi. Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak31

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu öldürdü! Cesedi ormanda bırakıp...

Biri 16 diğeri 17 yaşında! Cesedi ormanda bırakıp...
Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatıyor
Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde 23

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Erzurum'un Hınıs ilçesindeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı

Bir ilimizdeki 117 yıllık petrol sırrı ortaya çıktı