Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da Pekmez Pazarı Caddesi esnaftan ücret alınmadan yenileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Pekmez Pazarı Caddesi esnaftan ücret alınmadan yenileniyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Pekmez Pazarı Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları sürüyor. Kütahya Valiliği finansmanıyla esnaftan ücret alınmadan yürütülen projede binaların tarihi dokusuna uygun yenilenmesi amaçlanıyor.

Kütahya'nın tarihi ve ticari merkezlerinden Pekmez Pazarı Caddesi'nde başlatılan sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları devam ediyor. Kütahya Valiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, cadde üzerindeki binaların tarihi dokusuna uygun şekilde yenilenmesi hedefleniyor.

Kütahya'da tarihi ve ticari dokusuyla öne çıkan Pekmez Pazarı Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları sürüyor. Kütahya Valiliği tarafından maliyeti karşılanan Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yapım İşi kapsamında, cadde üzerindeki binaların daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında binaların çatı imalatları, su ve ısı yalıtımları, cephe sıva işlemleri, üst kat pencere yenilemeleri, mevcut tabelaların sökülerek yenilerinin yapılması ve dükkan cephelerinin düzenlenmesi gerçekleştirilecek.

Kütahya Valisi Musa Işın, Pekmez Pazarı Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında cadde esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Işın, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Esnaftan herhangi bir bedel alınmadan gerçekleştirilen proje ile Pekmez Pazarı Caddesi'nin tarihi kimliğinin korunması, estetik görünümünün iyileştirilmesi ve ticari hayatın canlandırılması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin tarihi ve kültürel değerinin artırılarak Kütahya'nın kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Kesin ve net konuşarak taraftarın yüreğine su serpti: Bunu çözeceğiz

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze’de çadırların üzerine kum yığını çöktü: 3’ü çocuk 5 ölü

Gazze’de kahreden olay! Ölenler çocuklar ve kadınlar
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov

Nefes kesen görüntüler! Ortalık resmen yandı
COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi

Dünyanın kalbi burada atıyor! İnsanlığın kaderi şekillenecek
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

Yasak aşk kavgasında beklenmedik son!
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı