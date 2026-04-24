Kütahya'da öğrencilerden doğaya anlamlı katkı

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencileri, "Hikmet Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

"Toprak ve Üretim Döngüsü: Saha Uygulaması ve Sürdürülebilir Tarım" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de üretim süreçlerini yerinde deneyimleme fırsatı yakaladı. Dikilen her fidanın emek ve umutla geleceğe bırakılan bir iz olduğu vurgulandı.

Etkinlik sayesinde öğrencilerin okula olan aidiyet duygularının güçlendiği belirtilirken, yıllar sonra büyüyecek ağaçların okul için kalıcı bir hatıra olacağı ifade edildi.

Okul yönetimi, etkinliğe katkı sağlayan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı