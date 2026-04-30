Kütahya'da ÇEDES yıl sonu şenlikleri başladı

Kütahya'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında düzenlenen yıl sonu cami şenlikleri başladı.

Kütahya'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında düzenlenen yıl sonu cami şenlikleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin 15 Haziran'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Kütahya İl Müftülüğü ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen şenliklere, kent genelindeki tüm okulların katılımı hedefleniyor. Gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Cami şenlikleri kapsamında kurulan "Maneviyat İstasyonları"nda camilerin tanıtımı yapılırken, cami adabı anlatılıyor. Ayrıca bir ayet, bir hadis ya da İslam tarihinden kısa anekdotların paylaşıldığı etkinliklerle öğrencilerin manevi bilgi birikimlerinin artırılması amaçlanıyor. Programda yer alan soru-cevap istasyonlarında bilgi yarışmaları düzenlenirken, cami bahçelerinde çeşitli oyunlar oynanıyor ve katılımcılara ikramlar sunuluyor.

Etkinliklerle öğrencilerin milli ve manevi değerleri eğlenerek öğrenmesi hedeflenirken, camilerin sosyal hayatın aktif bir parçası haline getirilmesi de amaçlanıyor. Kütahya genelinde başlayan yıl sonu şenlikleri kapsamında camiler, gönüllü öğrencileri ağırlamak üzere kapılarını açık tutuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu