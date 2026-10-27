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Kütahya'da 70 öğrenci Çamlıca Tabiat Parkı'nda doğayı uygulamalı etkinliklerle tanıdı

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Kütahya'da 70 öğrenci Çamlıca Tabiat Parkı'nda doğayı uygulamalı etkinliklerle tanıdı
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Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çamlıca Tabiat Parkı'nda 5. sınıf öğrencilerine doğa eğitimi düzenledi. Etkinlikte 70 öğrenci kuş kafesi yerleştirip doğa yürüyüşü yaptı ve yaban hayatı müzesini gezerek doğanın korunması hakkında bilgi aldı.

Kütahya'da 70 öğrencisi, Çamlıca Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kuş kafesi yerleştirme, doğa yürüyüşü ve yaban hayatı müzesi gezisiyle doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından Çamlıca Tabiat Parkı'nda 5. sınıf öğrencilerine yönelik doğa eğitimi etkinliği gerçekleştirildi.

Toplam 70 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında kuş kafesi yerleştirme çalışması, doğa yürüyüşü ve yaban hayatı müzesi ziyareti düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilere biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgi verildi. Program boyunca öğrenciler, Kütahya'nın yaban hayatı, ekosistemi ve bölgede yaşayan canlı türleri hakkında bilgilendirildi. Uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin doğaya yönelik farkındalıklarının artırılması ve çevre bilinci kazanmaları hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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