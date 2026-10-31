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Kütahya'da 2028-2047 orman amenajman planı çalışmaları sona erdi

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Kütahya'da 2028-2047 orman amenajman planı çalışmaları sona erdi
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerde 2028-2047 yıllarını kapsayan orman amenajman planlarının yenilenmesi tamamlandı. Arazi ölçümleri ve haritalandırmanın ardından son protokol imzalandı; planlar ormanların 20 yıllık sürdürülebilir yönetimini amaçlıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm orman işletme müdürlükleri ve işletme şefliklerinde, 2028-2047 yıllarını kapsayan orman amenajman planlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm orman işletme müdürlükleri ve işletme şefliklerinde, orman amenajman planlarının yenilenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdi. Ormanların gelecek 20 yıllık dönemde sürdürülebilir şekilde yönetilmesini amaçlayan çalışmalar doğrultusunda arazi ölçümleri ve haritalandırma faaliyetleri tamamlandı.

2028-2047 yıllarını kapsayan yeni dönem planlarının hazırlanması sürecinde, çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen toplantıda son protokol imzalandı. Toplantıya Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı da katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, süreci yakından takip ettiğini belirterek ormanların gelecek 20 yıllık dönemine ilişkin planlamaların büyük bir özenle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Karartı, hazırlanan amenajman planlarının vatana, millete ve orman teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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