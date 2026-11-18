Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Davutlar Sahili ve Yavansu kıyısında iki juvenil yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vururken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların trol ağlarına takılmış olabileceğini belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki genç yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Davutlar Sahili ve Yavansu'da bulunan kaplumbağalar üzerinde inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, her iki canlının vücudunda da dışarıdan görülebilen herhangi bir yaralanmaya rastlamadı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağaların ölüm nedenlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kaplumbağaların deniz tabanında avlanan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak yakalanmış olabileceğini değerlendirdiklerini belirtti. Akciğerleriyle solunum yapan deniz kaplumbağalarının, ağlara takılarak su yüzeyine çıkamadıkları durumda boğulabildiğine dikkat çeken Sürücü, özellikle dip trolü avcılığının deniz ekosistemi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti. Kaplumbağalardan alınan doku ve kabuk örneklerinin, ölçümleriyle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderileceği bildirildi.

2007'den bu yana 401 kaplumbağa öldü

Bölgede yapılan gözlemlerde ölü bulunan caretta caretta türü kaplumbağaların genellikle yetişkin, yeşil deniz kaplumbağalarının ise çoğunlukla juvenil yani genç bireylerden oluştuğunu belirten Sürücü, özellikle henüz üreme olgunluğuna ulaşmamış genç kaplumbağaların kaybının türün gelecekteki üreme potansiyelini de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Sürücü, 2007 yılından bu yana bölgede tespit ettikleri ölü deniz kaplumbağası sayısının 401'e ulaştığını kaydederek "Ölümlerin nedenlerine baktığımızda, plastik yutma, deniz araçlarının çarpması, misina dolanmaları ve az sayıda kasti öldürme vakasının yanı sıra, özellikle trol avcılığıyla ilişkili olabileceğini düşündüğümüz ölümlerle karşılaşıyoruz. Kuşadası Körfezi'nde deniz kaplumbağalarının ve yunusların yoğun olarak görüldüğü alanlar trol avcılığına kapatılmalı, bu canlılar açısından kritik öneme sahip denizel alanlar koruma statüsü altına alınmalıdır. Bu koruma önlemleri yalnızca deniz kaplumbağalarını ve yunusları değil, Akdeniz'e endemik olan, yüzlerce deniz canlısına yaşam ve üreme alanı sağlayan, kıyıların erozyona karşı korunmasına katkıda bulunan ve yüksek miktarda karbon depolayan Posidonia oceanica deniz çayırlarını da koruyacaktır. Denizlerimizdeki yaşamı korumak için kayıpları yalnızca kayıt altına almak yeterli değildir. Bu ölümlere neden olan tehditleri ortadan kaldıracak somut koruma önlemlerinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı