Siirt'te Sıcaklık 45 Dereceyi Buldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar yükseldiği ilçede, özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, vatandaşlar serinlemek için akşam saatlerini bekliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en sıcak ilçelerinden biri olan Kurtalan'da hissedilen sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığı belirtildi. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, akşam saatlerinde park ve bahçelere giderek serinlemeye çalışıyor. Sıcak havanın etkisini anlatan vatandaşlardan Ahmet Resul Aygün, Kurtalan'da sıcaklıkların günlük yaşamı ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Aygün, "Ortalama hava sıcaklığı 45 derece ama dışarı çıktığımızda bu sıcaklığı 50-55 dereceye kadar hissedebiliyoruz. Sabah saat 12.00-13.00 civarında hiç dışarı çıkamıyoruz. Akşam saatlerinde hava kararmaya başladığında daha rahat çıkabiliyoruz" dedi.

Serinlemek için park ve bahçeleri tercih ettiklerini belirten Aygün, "Biz de bu zamanlarda kendimizi park ve bahçelerde, ağaçların altında serinletmeye çalışıyoruz. Evde klimanın altında kaldığımızda bu da bizi etkileyebiliyor. Bu sıcaklığı bir nebze azaltmak için açık alanlara gitmeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.

Kurtalan'ın Türkiye genelinde sıcaklıkların en fazla hissedildiği bölgeler arasında yer aldığını ifade eden Aygün, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi çok sıcak bir bölge. Kurtalan ise ülke geneline göre çok daha sıcak. Geçen yıl Türkiye genelinde en yüksek sıcaklığa sahip 1'inci ya da 2'nci ilçe konumundaydı" şeklinde konuştu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar günün en sıcak saatlerinde gölgede kalmayı tercih ederken, uzmanlar da özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı