Aynı ormanda yiyecek arayan farklı türler fotokapana yakalandı

Kastamonu ve Bartın sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlara farklı yaban hayvanları yansıdı. Görüntüler bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan 10 fotokapan ile bölgedeki çakal, karga ve baykuşlar ile kış uykusundan uyanan ayının yiyecek aradığı anlar görüntülendi. Toplam 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla kurulan fotokapanlarla 5 ay boyunca yaban hayatı izlenerek, bölgedeki çeşitlilik tespit edildi.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında "Aynı orman, farklı misafirler" başlığıyla paylaştığı görüntülerde, "Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanlarımıza yansıyan bu görüntüler, yaban hayatının zenginliğini ve doğanın kesintisiz döngüsünü gözler önüne seriyor. Aynı yaşam alanını paylaşan farklı türler, günün ve gecenin farklı saatlerinde objektiflerimize takılıyor. Doğanın sessiz tanıkları olan fotokapanlar sayesinde yaban hayatını rahatsız etmeden izlemeye ve korumaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı