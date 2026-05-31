Derebağ Şelalesi'nde bayram coşkusu

Kurban Bayramı tatilinde şehirden uzaklaşmak isteyen Kayserililer, soluğu Derebağ Şelalesi'nde aldı.

Kayseri'ni Yahyalı ilçesinde bulunan ve iki mağaradan çıkan berrak suyu ile adete görsel şölen oluşturan Derebağ Şelalesi; Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Şehirden bunalan vatandaşlar soluğu Derebağ Şelalesi'nde aldı. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilerek şelaleyi görmeye gelen ve yoğunluktan memnun olduğunu söyleyen vatandaşlar; "Bayramla birlikte, memleketimizde bulunan Derebağ Şelalesi'ne geldik. Buranın ise bu kadar coşkulu olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bayramda bulunduğumuz boşlukta direk buraya kaçtık" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

