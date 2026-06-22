Karganın yumurta hırsızlığı kameraya yansıdı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tavuk kümesine giren karga, gagasıyla bir yumurta alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tavuk kümesinden yumurta alan karga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kazım Karabekir Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde yer alan bir binanın bahçesindeki tavuk kümesine karga girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kümesin içine giren karganın önce bir süre etrafı gözetlediği, ardından yumurtalardan birini gagasıyla alarak havalandığı görülüyor.
Karganın aldığı yumurtayla bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu o anlar izleyenleri gülümsetti. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı