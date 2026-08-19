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Sivas'ta Amatör Balıkçının Şansı: 1,5 Metrelik Dev Yayın Balığı

Sivas'ta Amatör Balıkçının Şansı: 1,5 Metrelik Dev Yayın Balığı
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Sivas'ta Ahmet Bıçakçıgil, Serpincik Göleti'nde arkadaşlarıyla balık tutarken oltasına 1,5 metrelik dev bir yayın balığı takıldı. Uzun uğraş ve çevredeki vatandaşların yardımıyla balığı kıyıya çıkaran Bıçakçıgil, yakaladığı dev balıkla poz verdi ve o anları sosyal medyada paylaştı.

Sivas Serpincik Göleti'nde olta atan amatör balıkçı, oltasına takılan devasa balığı uzun uğraş sonucu kıyıya çekti. 1,5 metrelik yayın balığı yakalayan vatandaş, tuttuğu balık ile poz verdi.

Sivas'ta yaşayan Ahmet Bıçakçıgil, arkadaşları ile birlikte balık tutmak istedi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti'ne giden Bıçakçıgil, oltasını gölete atarak balık tutmaya çalıştı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Bıçakçıgil, balığı kıyıya çekmek için yoğun çaba sarf etti. 1,5 metrelik yayın balığı yakalayan Bıçakçıgil, tuttuğu balık ile poz verdi.

Balığı yakaladığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ahmet Bıçakçıgil, "Haftasonu Serpincik Göleti'nde balık tutmaya gittim. Öğlen saatlerinde yakaladığım yayın balığı önce oltadan yemi aldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar oltaya yakalandı. Balığı kıyıya çekmek için büyük bir mücadele verdim. Öyle mücadele ettiğimi gören çevredeki vatandaşlarda bana yardıma geldi. 1,5 metrelik yayın balığını uzun bir uğraş sonrasında kıyıya getirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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