Kozan'daki selde hayvanları telef olan kadın: "Bir anda sel geldi, ahırın üstünü aştı"

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde hayvanları telef olan besici Hayriye Özcan, "Bir anda sel geldi, ahırın üstünü aştı" dedi.

Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından Tabak Deresi taştı. Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamur içinde kaldı. Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan Hayriye Özcan ve ailesi de sel felaketinde 1 inek, 1 keçi ve 2 oğlağının telef olduğunu belirterek gözyaşı döktü.

Dün akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü belirten Hayriye Özcan, "İneklerimin ayakları yara içinde kaldı. Her yer kayaydı, hayvanlarım yaralandı. Ölen ineğim de yara bere içindeydi. Hava karardı, hiçbir yer görünmüyordu. Her yer toz duman gibiydi" dedi.

"Bir anda sel geldi, ahırın üstünü aştı"

Yağış öncesi süt sağımı yaptığını ancak eşinin uyarısıyla beklemek zorunda kaldığını ifade eden Özcan, "Sütü orada bıraktım. Kendimi kurtarmaya çalıştım. Bir anda sel geldi, ahırın üstünü aştı. Hayvanlar nefes almak için boyunlarını kaldırıyordu. Mahşer yeri gibiydi" diye konuştu.

Yaşadığı korku dolu anları unutamadığını aktaran Özcan, "Geceden beri uyuyamadım, hala titriyorum. Perişan olduk. 50 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Kuzularım yavrulamıştı, sel götürdü. Ölüsünü bile bulamadım. Küçükbaş hayvanların bulunduğu avlunun duvarları yıkıldı. Daha sayamadım. Çok büyük bir afetti" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
