Haberler

Kozan’da orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildi

Kozan’da orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken bölgeye yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! 4 markadan 200 milyon TL

4 markayla reklam anlaşması yaptı: Alacağı para tam bir servet

TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu

Bir anda yok oldu! Canlı yayında kan donduran anlar
Hakim Ziyech'in yeni takımı duyuruldu

Yeni takımı duyuruldu