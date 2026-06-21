Haberler

İş yerinin önünde akrep bulan esnaf ona bidon içinde bakmaya başladı

İş yerinin önünde akrep bulan esnaf ona bidon içinde bakmaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, iş yerinin önünde bulduğu büyük siyah akrebi bidona koyarak koruma altına aldı. Esnaf, akrebi dağlık alana bırakmayı planlıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnafın iş yerinin önünde bulduğu büyük siyah akrep hem korkuya hem de ilginç yorumlara neden oldu. Esnaf akrebe bidon içinde bakmaya başladı.

Kozan'da Haziran ayında etkili olan yağışların ardından kent merkezinde ortaya çıkan büyük siyah akrep, Biçer Sokak'ta bir iş yerinin önünde fark edildi. Akrebin araçların altında ezilmesini istemeyen esnaf İlim Bozkurt, akrebi bidonun içine koyarak koruma altına aldı.

Bölgede genellikle sarı renkli akrepler gördüklerini belirten Bozkurt, "İlk kez böyle büyük ve siyah bir akrep gördük. Görenlerin ilgisini çekiyor. Her gelen akrebi bir akrabasına benzetiyor, buna çok şaşırdık" diye konuştu.

Akrebe sinek vererek yaşattıklarını ifade eden Bozkurt, "Doğaya saygımız var. Arabalar ezmesin diye aldık. Yukarıdaki dağlık alana bırakacağız, orada özgürce yaşasın" dedi.

İnternetten yaptıkları araştırmada akrebin zehirli olabileceğini öğrendiklerini anlatan Bozkurt, "Sarı ve siyah akreplerin zehirli olduğunu gördük. Bu daha büyük olduğu için dikkat çekti. Annesine bile benzeten oldu. Doğanın bir dengesi var, insan bunu neden akrabasına benzetir anlamadık" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı

Tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı

Galatasaraylıları yıkan haber!

Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Hayalleri yarım kaldı! Ne yaptıysa olmadı, okulun önünde yere yığıldı