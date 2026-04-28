Koyunlar refüjde otladı, sürücüler bekledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde meradan dönen koyun sürüsü, kara yolunda alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

Şemdinli yolunda sürücüler, araç kornaları yerine koyun seslerinin yankılandığı trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Gün boyu çevredeki otlaklarda otlayan yüzlerce koyun, akşam saatlerinde ahırlara götürülürken yolda yoğunluğa neden oldu. Sürünün bir kısmı yolun karşı tarafına geçerken bir kısmının refüjde duraklayıp otlamasıyla trafik akışı tamamen durdu. Asfalt üzerinde sakin tavırlarıyla dikkat çeken koyunlar, lüks araçların ve ağır vasıtaların arasında adeta bir "bekleme salonu" oluşturdu.

Sürücüler kornaya değil telefonlarına sarıldı

Normal şartlarda trafik sıkışıklığında tepki gösteren sürücülerin bu kez telefonlarıyla bu anı kaydettiği görüldü. Araçlarının camlarını açarak sürünün geçişini bekleyen sürücüler manzaranın huzur verici olduğunu belirterek, "Hakkari'de trafik bazen böyle tatlı kesilir. Bu masum canlıları izlerken günün tüm stresini ve yorgunluğunu unuttuk" ifadelerini kullandı.

Sürünün güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçirilmesi ve meraya yönelmesiyle birlikte, Şemdinli yolundaki trafik akışı yaklaşık 15 dakika sonra ardından normale döndü.. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
