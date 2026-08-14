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Giresun Keşap'ta sel: 2 kişi kayıp

Giresun Keşap'ta sel: 2 kişi kayıp
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Giresun’un Keşap ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen selde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen selde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar bölgede sel ve heyelanlara neden oldu. Su seviyesinin attığı dere taşarak karayolunda hasarlara neden oldu. İlçe genelinde bazı ev ve işyerlerini su basarken, yüksek kesimlerde ise heyelan nedeniyle bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. Keşap ilçesine bağlı Küçükgeriş köyünde heyelan nedeniyle iki katlı evin bir bölümünde çökme meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Karayolları ekipleri tarafından Keşap-Karabulduk karayolunda temizleme çalışmaları sürerken, araçla seyir halindeyken sel sularına kapılarak kaybolan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Araçtan kendi imkanları ile kurtulan Ahmet Yılmaz ise kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya'nın dayısı Cihangir Çoban, yeğenlerinin Giresun il merkezinden köye gelmek istediklerini ancak sel sularına kapılarak kaybolduklarını belirterek "Gece saatlerinde haberimiz oldu. Yollar kapanmıştı. Çaresiz kaldık. Araçta 3 kişiydiler. Şoför olan kendi çabaları ile kurtuluyor. Nasıl kurtulduğunu bilmiyoruz. Hastanede tedavi görüyor. Yeğenlerimiz kayıp. Kendi imkanları ile kurtulan şoförün eşiyle görüştüm omuriliğinde çatlak varmış. Fazla su yutmuş kendinde değilmiş. Yeğenlerimizi arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'dan köye geliyorlardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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