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Kovanın başında röportaj yapan gazeteciye arılar saldırdı

Kovanın başında röportaj yapan gazeteciye arılar saldırdı
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Elazığ’da kovanların başında röportaj yapan gazeteci, arıların saldırısına uğrarken o anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da kovanların başında röportaj yapan gazeteci, arıların saldırısına uğrarken o anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da Kanal Fırat Televizyonu'nda program yapan gazeteci Şah İsmail Gezici, bal sağımını çekmek için Maden ilçesine gitti. Kovanların başında röportaj yapan Gezici, bir anda arıların saldırısına uğradı. Arıların elinden soktuğu Gezici, zor anlar yaşadı. Yaşanan panik anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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