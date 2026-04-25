Kovancılar'da mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde caminin çatısında mahsur kalan Kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde caminin çatısında bir kedi mahsur kaldı. Kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak kediyi bulunduğu yerden aldı. - ELAZIĞ

