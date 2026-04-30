Köşk'ten Sultanhisar'a çapraz denetim

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sultanhisar ilçesinde çilek üretim alanlarında çapraz denetim yaparak hasat öncesi pestisit analizi için numune aldı.

Aydın'da 2026 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanhisar ilçesinde çilek üretim alanlarına yönelik çapraz denetim gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talimatıyla Sultanhisar ilçesine bağlı Yağlıdere ve Atça mahallelerinde üretim yapan çilek üreticilerinden numuneler alındı. Çapraz denetim uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, hasat öncesi pestisit kalıntısı analizine gönderilmek üzere çilek örnekleri toplandı. Denetimlerin, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla yürütüldüğü belirtilen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımızca belirlenen ve uygulamaya konulan 2026 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı gereğince İl Müdürlüğümüzün talimatıyla komşu ilçemiz Sultanhisar ilçesi Yağlıdere ve Atça mahallerinde üretim yapan çilek üreticilerinden çapraz denetim uygulamasıyla hasat öncesi pestisit kalıntısı analizine gönderilmek üzere çilek numunesi alımını gerçekleştirdik. Yardımları ve yol göstermeleri konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür eder, değerli üreticilerimize bereketli bol kazançlar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
