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Köşk'te incir üreticilerine yüzde 50 hibeli kurutma kereveti

Köşk'te incir üreticilerine yüzde 50 hibeli kurutma kereveti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine, iyi ve organik tarım projeleri kapsamında yüzde 50 hibeli incir kurutma kereveti dağıtıldı. Bu destekle ürün kalitesinin artırılması ve hijyenik kurutma sağlanması hedefleniyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine yüzde 50 hibeli incir kurutma kereveti dağıtıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine yönelik destekler sürerken, "İyi Tarım Uygulamaları" ve "Organik Tarım Uygulamaları" projeleri kapsamında yüzde 50 hibeli incir kurutma kerevetleri üreticilere teslim edildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtım programında, üreticilere incirlerin daha hijyenik, sağlıklı ve kaliteli şekilde kurutulmasına katkı sağlayacak kerevetler teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, destekleme çalışmasının kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçladığı belirtilerek, dağıtımı yapılan incir kurutma kerevetlerinin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açıklamada, uygulamanın hem ürün kalitesinin artırılmasına hem de iyi ve organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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