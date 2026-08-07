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Köşk'te İncir Üreticilerine Yeni Sezon Öncesi Bilgilendirme Toplantısı

Köşk'te İncir Üreticilerine Yeni Sezon Öncesi Bilgilendirme Toplantısı
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Aydın’ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine yeni sezon öncesi 2026/1 Sayılı Aydın Valiliği İncir Tebliği kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde incir üreticilerine yeni sezon öncesi 2026/1 Sayılı Aydın Valiliği İncir Tebliği kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Köşk ilçesine bağlı Gökkiriş Mahallesi'nde incir üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilere incir üretiminde dikkat edilmesi gereken teknik konular ve tebliğ hükümleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda üreticilere sağlıklı ilek kullanımı ve doğru ilekleme yöntemleri anlatılırken, kuru incir hasadı ve kurutma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da ele alındı. İhracat ve iç piyasada ürün kalitesini olumsuz etkileyen aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesine yönelik uygulanması gereken yöntemler konusunda da üreticiler bilgilendirildi. İlek bahçesi sahipleri ile incir üreticilerinin sorumluluklarının da aktarıldığı toplantıda, kuru incirin uygun şartlarda depolanması ve 2026/1 Sayılı Aydın Valiliği İncir Tebliği'ne aykırı uygulamalarda uygulanacak idari yaptırımlar hakkında bilgi verildi. Öte yandan toplantıda, b-reçete sistemi, zeytin ve incirde görülen hastalık ve zararlılar, anız ve orman yangınlarının önlenmesi ile tarla faresiyle mücadele konularında da üreticilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin kaliteli ve güvenilir ürün elde edebilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının yeni sezonda da sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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