Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Meram Bağları sonbahar renklerine büründü, vatandaşlar parkta dinlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Meram Bağları sonbahar renklerine büründü, vatandaşlar parkta dinlendi Haber Videosunu İzle
Konya Meram Bağları sonbahar renklerine büründü, vatandaşlar parkta dinlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram Bağları sonbahar renkleriyle güzelleşirken, vatandaşlar pazar gününü park ve mesire alanlarında değerlendirdi. Aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar manzara eşliğinde dinlenirken çocuklar da etkinlik alanlarında eğlendi.

Konya'nın Meram Bağları, sonbaharın renkleriyle başka bir güzelliğe bürünürken, birçok vatandaş pazar gününü park ve mesire alanlarında değerlendirdi.

Sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde Meram Bağları, park ve mesire alanları mevsimin renklerine büründü. Ağaçlarda yapraklar, sarı ve turuncu renkleri alarak dökülürken, vatandaşlar park alanlarında gezdi, fotoğraf çekindi. Meram Köprüsü ve dere kenarında hareketlilik yaşanırken, bazı vatandaşlar deniz bisikletleriyle gezintiye çıktı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar, sonbahar manzarası eşliğinde dinlenirken çocuklar da etkinlik alanlarında eğlendi.

Vatandaşlar, aileleriyle pazar gününün tadını çıkarttıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Korkunç kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı! Bilanço ağır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı

10 saniyeyle sınavı kaçırdı, sonrası kahretti!
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Almanya'da pahalılık protestoları şiddete döndü! Frankfurt'ta silah dükkanı dahil çok sayıda dükkan yağmalandı

Protestolar yağmaya döndü! Silah dükkanının bile camları kırıldı
Savaşa rağmen rekor geldi! Bakan Ersoy turizmde 65 milyar dolar beklentisini açıkladı

Savaşa rağmen rekor geldi! Bakan Ersoy yıl sonu beklentisini açıkladı
Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı