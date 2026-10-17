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Konya Karapınar'daki Meke Gölü'nde sis ve volkanik koni görsel şölen oluşturdu

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Konya Karapınar'daki Meke Gölü'nde sis ve volkanik koni görsel şölen oluşturdu
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Konya Karapınar'daki Meke Gölü'nde yağışların ardından sabah oluşan sis, gölün ortasındaki volkanik koniyle birleşerek görsel bir manzara oluşturdu. Sonbaharda farklı atmosfer sunan göl, doğa fotoğrafçıları ve manzara tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak anılan Meke Gölü, sonbahar mevsiminin kendine özgü güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Etkili olan yağışların ardından sabah saatlerinde göl üzerinde oluşan sisin, ortadaki volkanik koniyle birleşmesiyle ortaya görsel bir şölen çıktı.

Konya'nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Meke Gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken göl, sonbahar ve kış mevsiminde ise yağmur, sis ve kendine özgü doğal yapısıyla farklı bir manzara sunuyor. Karapınar'da birkaç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından sabah saatlerinde Meke Gölü çevresinde oluşan sis, gölün ortasında yükselen volkanik koniyi adeta bir tabloya dönüştü. Yılın farklı dönemlerinde değişen renkleri ve atmosferiyle dikkat çeken Meke Gölü, özellikle doğa fotoğrafçıları ve manzara tutkunları için önemli bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Yaz aylarında farklı görüntüler sunan göl, kış mevsiminde yağmur ve sisin etkisiyle adeta doğanın gizemli yüzünü ortaya çıkarıyor. Karapınar'ın doğal miraslarından biri olan Meke Gölü'nde oluşan bu eşsiz manzara, bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fotoğraf sanatçısı Yaşar Yeğen "Birkaç gündür yağmur yağmasıyla harika görüntüler oluştu. Bizler de bu eşsiz doğa harikasında fotoğraflar çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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