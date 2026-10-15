Haberler

Konya Karapınar'da zirai mücadele alet ve makine bayilerine denetim sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Karapınar'da zirai mücadele alet ve makine bayilerine denetim sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Karapınar ilçesinde, zirai mücadele alet ve makineleri bayilerine yönelik denetim yapıldı. İl ve ilçe tarım müdürlükleri teknik personelince gerçekleştirilen denetimlerde ekipmanların mevzuata uygunluğu kontrol edildi; denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, zirai mücadele alet ve makineleri bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen denetimlerde, zirai mücadele alet ve makinelerinin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Bitki sağlığının korunması, zirai mücadele uygulamalarının mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ve üreticilerin doğru ekipmanlara erişiminin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

Giydiği mont 6-0'lık hezimetin önüne geçti! İşte fiyatı
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

Stüdyoda mahsur kalan ünlü oyuncu botla kurtarıldı
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada