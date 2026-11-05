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Konya Karapınar'da yaralı kızıl şahin vatandaşlar sayesinde kurtarıldı

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Konya Karapınar'da yaralı kızıl şahin vatandaşlar sayesinde kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Konya Karapınar'da yaralı kızıl şahin vatandaşlar sayesinde kurtarıldı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca tarlasında bulunan yaralı kızıl şahin, elektrik tellerine çarptığı tahmin edilerek vatandaşların ihbarıyla kurtarıldı. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen şahin, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Konya'nın Karapınar ilçesinde elektrik tellerine çarptığı tahmin edilen yaralı kızıl şahin, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde telef olmaktan kurtarıldı.

Karapınar ilçesi Serpek mevkiinde Kamil Okumuş'a ait yonca tarlasında yaralı bir kızıl şahin bulundu. Babası Kamil Okumuş ile birlikte tarlada bulunan Muhammet Berat Okumuş, uçamayan ve bitkin haldeki şahini fark etti. Yaralı kuşu gördüklerinde hemen harekete geçtiklerini belirten Muhammet Berat Okumuş, "Kuşu yonca tarlasında gezerken bulduk. Kuşun uçamadığını gördüm. Biz bulduğumuzda uçamayacak vaziyetteydi. Elektrik çarpmış galiba. Kanadında hafif yaralar var. Biz de yakalayıp çiftliğimize getirdik, yetkilileri aradık. Yabani hayvanların zarar vermesinden kurtardık şahin kuşumuzu" dedi.

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yaralı kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Koruma altına alınan yaralı şahinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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