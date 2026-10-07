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Konya Karapınar'da bitkin yavru kerkenez, vatandaşın su içirme çabasıyla uçtu

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Konya Karapınar'da bitkin yavru kerkenez, vatandaşın su içirme çabasıyla uçtu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bahçesine düşen bitkin yavru kerkenez kuşunu bulan vatandaş, hareket etmekte güçlük çeken kuşu eline alıp su içirmeye çalıştı. Bir süre sonra hareketlenen yavru kerkenez uçup gözden kayboldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bahçesine düşen bitkin yavru kerkenez kuşu bulan vatandaş su içirmeye çalıştı.

Kayalı Mahallesi'nin Lokman Yaylası'nda yaşayan Mübah Üngör, bahçesine bir kuşun geldiğini fark etti. Kuşun oldukça bitkin olduğunu ve ayağa kalkmakta zorlandığını gören Üngör yanına gitti. Hareket etmekte güçlük çeken yavru kerkenezi eline alan Üngör daha sonra su içirmeye çalıştı. Yavru kerkenez bir süre sonra hareketlenerek uçup gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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