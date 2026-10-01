Konya'da 60 yıl önce açılan iş hanındaki yeni dünya ve incir ağaçları ilgi çekiyor

Konya'da 60 yıl önce açılan iş hanında yetişen yeni dünya ve incir ağaçları belirli zamanlarda meyve verirken, hana alışverişe gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Konya'da Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Modern Vakıflar Çaşısında 30 yıl önce dikilen yeni dünya ve incir ağaçları hana gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 60 yıllık hanın kalbinde yetişen ağaç han esnafının düzenli bakımları sayesinde ayakta kalıyor.

"Vatandaşların ilgisini de çekiyor"

Bu iş merkezine yaklaşık 30 sene önce geldiğini belirten esnaf Mithat Büyükdağ, "Bu ağaç 30 seneden beri var. Daha önce burada bir esnaf arkadaş var abimiz. O Antalya'dan getirmiş, buraya ekmiş bu ağacı. Burada da işte 3-4 seneden beri meyve veriyor. Bu yeni dünya ağacı. Burada botanik bahçesi varmış diye bazıları fotoğraflarını çekiyor bu ağacın. Tabii vatandaşların ilgisini de çekiyor. Bir yeşillik, bir doğa olunca bu şekilde güzelliği var yani. Hele biraz açtığı zaman daha güzel yeşilliği var. Şimdi tabii sonbahar olduğu için yaprakları biraz soldu. Meyveleri varken daha güzel oluyor. Güzel bir ağaç yani. Buranın tarihi bir çarşı olduğunu ve burada güzel bir botanik olduğunu bazı kişiler geliyor, fotoğrafını çekiyor, güzel bir şey. Ağaç 3-4 seneden beri meyve veriyor. Bu sene fazla verdi. Çok güzel bir meyvesi var. Hem de organik, hem tek çekirdekli yani bu. Haziran'ın 15'inde meyveleri çok güzel oluyor, herkes de tatmaya çalışıyor" dedi.

"Bu yıl çok güzel meyvesi vardı"

Ağacın iş merkezine gelen vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyleyen iş merkezinin yöneticisi Adıgüzel Çalık da, "Özellikle meyvesi olduğu zamanlarda çok dikkat çekiyor. Özellikle soruyorlar bu ne ağacı diye. Biz de kendilerine yeni dünya ağacı olduğunu söylüyoruz. Bu yıl çok güzel meyvesi vardı. İnce kabuk yalnız toplaması zor biliyorsunuz bu ağaç çok gevrek bir ağaç, üzerine çıkamıyoruz. Yere düştüğü zaman da anında eziliyor. Ama meyvesi çok güzel. Belki Alanya'da bu kadar lezzetli meyve yoktur. Yaklaşık 30 yıl önce dikilmiş söylentilere göre. Bu yıl çok güzel meyvesi oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı