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Konya Bozkır'da Çarşamba Çayı'nda su samuru ailesi görüntülendi

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Konya Bozkır'da Çarşamba Çayı'nda su samuru ailesi görüntülendi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde Çarşamba Çayı'nda su samuru ailesi, akşam saatlerinde duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Toroslar'dan doğarak ilçe merkezinden süzülen çayda görülen su samuru, renkli anlara sahne oldu ve bir vatandaşın görüntülemesiyle ilgi odağı oldu.

Konya'nın Bozkır ilçe merkezinden geçen Çarşamba Çayı içerisinde su samuru görüntülendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, ilçe içinden geçen Çarşamba Çayı, barındırdığı canlı çeşitliliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Çayın doğal yaşam alanında yaşamını sürdüren su samuru ailesi akşam saatlerinde duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Toroslar'dan doğarak ilçe merkezinden süzülen Çarşamba Çayı'nın sularında görülen su samuru, renkli anlara sahne oldu. Bir vatandaş su samurunu görüntülerken, ilgi odağı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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