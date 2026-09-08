Konargöçer ailelerin ömrü yaylalarda geçiyor

Hayvanları için daha verimli otlaklar bulabilmek amacıyla konargöçer yaşam tarzını sürdüren aileler, her yıl yüzlerce kilometrelik zorlu yolları aşarak aylarca yaylalarda konaklıyor.

Atalarından devraldıkları asırlık geleneği yaşatmaya devam eden göçerler, yılın önemli bölümünü yollarda ve yüksek rakımlı yaylalarda kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Şavak aşiretine mensup göçer aileler de küçükbaş hayvan sürüleriyle Erzincan'ın yaklaşık 2 bin 500 rakımlı dağlarındaki yaylalara çıkıyor.

Yaklaşık 5 ay boyunca yaylada kalan aileler, geniş otlaklar ve su kaynaklarından yararlanarak hayvanlarını doğal ortamda besliyor.

Zorlu ulaşım şartları, değişken hava koşulları ve sınırlı barınma imkanlarına rağmen hayvancılığı sürdüren göçerler, elde ettikleri et ve süt ürünleriyle üretime katkı sağlıyor.

Göçerlerin yayladaki günlük yaşamı, günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Kadınlar sabahın erken saatlerinde hayvanların sağımını yapıyor, elde edilen sütten peynir üretiyor, yemek hazırlıyor ve diğer ev işlerini yürütüyor.

Erkekler ve çobanlar ise gün boyunca sürülerin bakımını ve otlatılmasını gerçekleştiriyor.

Yüksek rakımlı yaylalarda yaşamlarını sürdüren göçerler, zaman zaman kurt, ayı ve yılan gibi yaban hayvanlarının oluşturduğu tehlikelerle de karşı karşıya kalıyor. Çoban köpekleri, sürülerin korunmasında önemli rol üstleniyor.

Konargöçer aileler, zorlu şartlara rağmen yüzyıllardır sürdürülen yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı