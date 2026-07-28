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Vali Aydoğdu, Konakbaşı Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Vali Aydoğdu, Konakbaşı Köyünde Vatandaşlarla Buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki heyetle Konakbaşı köyünü ziyaret ederek muhtar ve köylülerle bir araya geldi. Görüşmelerde tarım-hayvancılık talepleri, şebeke/telefon sorunları ve gençlere yönelik sosyal tesis ihtiyaçları ele alındı. Vali Aydoğdu, sorunların çözümü için talimat verirken, köylerin gelişimi ve vatandaş huzuru için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ile birlikte Konakbaşı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Uğurbek Önateş ve köy sakinleriyle sohbet eden Vali Aydoğdu, bölgede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin talepleri dinledi. Ziyarette ayrıca köyde yaşanan şebeke ve telefon kapsama alanı sorunları ile gençlerin faydalanabileceği sosyal tesislerin faaliyete geçirilmesine yönelik ihtiyaçlar da gündeme geldi.

Vali Aydoğdu, iletilen sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verirken, vatandaşlardan gelen tüm taleplerin yakından takip edileceğini belirtti.

"Köylerimizin gelişimi ve vatandaşlarımızın huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız." diyen Vali Hamza Aydoğdu, kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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