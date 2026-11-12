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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede görülen gri köpük tabakası merak uyandırdı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede görülen gri köpük tabakası merak uyandırdı Haber Videosunu İzle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede görülen gri köpük tabakası merak uyandırdı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak'taki derede belirli saatlerde gri köpük tabakası görülüyor. Köpüklerin akıntıyla ilerlemesi ve zaman zaman yoğunlaşması çevrede merak uyandırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede belirli aralıklarla görülen gri köpük tabakası merak konusu oldu.

Yenidoğan Mahallesi Mehmet Ali Kağıtçı Sokak üzerinde bulunan derenin belirli saatlerde köpürdüğü gözlemlendi. Su yüzeyinde oluşan köpüklerin akıntıyla birlikte ilerlediği görülürken, köpüklenmenin zaman zaman yoğunlaştığı dikkat çekti. Dere çevresinde oluşan görüntü merak uyandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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