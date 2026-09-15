Haberler

Kocaeli’nin can damarı Yuvacık Barajı’nda son durum

Kocaeli’nin can damarı Yuvacık Barajı’nda son durum
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 40 olarak ölçülürken, Namazgah Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40 olarak ölçülürken, Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 53 olarak kayıtlara geçti.

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı'nda mevcut su miktarı 20,57 milyon metreküp olarak hesaplandı. Bu verilere göre barajdaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde ölçüldü. Yaz döneminde yağışların yeterli düzeyde gerçekleşmemesi su havzalarındaki hareketliliği yakından takip ettirirken, geçtiğimiz yıl 8 Eylül'de ise barajdaki su seviyesi yüzde 31 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, yine İSU verilerine göre, kentin diğer önemli su kaynaklarından Namazgah Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 53 olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

İşçileri taşıyan pikap otomobille çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 486 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Panelvanı takibe aldılar! İçinden 486 kilo uyuşturucu çıktı
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi