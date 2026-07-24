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Kocaeli'de kuvvetli sağanak uyarısı

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Kocaeli Valiliği, 25 Temmuz Cumartesi günü kentin kuzey kesimlerinde saat 04.00'ten itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

Kocaeli'nin kuzey kesiminde yarın çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak öngörülüyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın kentte de etkili olması bekleniyor. Yağışların, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00'ten itibaren saat 23.59'a kadar Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ile tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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