İstanbul'un yanı başındaki doğa harikası

İstanbul'a yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan Kocaeli'deki İnönü Yaylası ve Müflizdere Şelalesi, mayıs ayıyla birlikte büründüğü bahar renkleriyle doğa tutkunlarını bekliyor. Bölgenin eşsiz manzarası dron ile de görüntülendi.

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yeşilin her tonuna bürünen Yuvacık bölgesindeki Müflizdere Kanyonu, sarp kayalıkları ve ardı ardına sıralanan gürül gürül şelaleleriyle doğaseverlere görsel şölen sunuyor. Maceralı yürüyüş parkurlarıyla dikkati çeken kanyon ile aynı bölgede yer alan 1050 rakımlı İnönü Yaylası'nın uyanan doğası saniye saniye kaydedildi.

Adını batı tarafında bulunan bir mağaradan aldığı rivayet edilen ve uzunlamasına yayılan İnönü Yaylası, İstanbul'a yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunması nedeniyle günübirlik doğa turizmi için de en çok tercih edilen rotalar arasında yer alıyor. - KOCAELİ

