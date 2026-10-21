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Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı sağanak sonrası yüzde 83'e çıktı

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Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı sağanak sonrası yüzde 83'e çıktı
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Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk, geçen haftaki sağanağın ardından yüzde 83'e yükseldi. Barajda su miktarı 42,65 milyon metreküp ölçülürken, sel sularının taşıdığı çamur ve toprak nedeniyle göl kahverengiye döndü.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı, geçen haftaki sağanağın ardından yüzde 83'e yükseldi. Yağışların ardından sel sularının taşıdığı çamur ve toprak nedeniyle baraj gölünün mavi ve yeşil tonları kahverengiye de dönüştü.

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, 51,13 milyon metreküp kapasiteli barajda su miktarı 42,65 milyon metreküp olarak ölçüldü. Yağışlardan önce doluluk oranının düşük seviyelerde seyrettiği barajda, 13 Ekim'de yüzde 51 olan oran 14 Ekim'de yüzde 50'ye geriledi. Sağanağın etkisiyle 15 Ekim'de yüzde 57'ye yükselen doluluk oranı, 16 Ekim'de yüzde 80'e ulaştı. Son ölçümlerde ise yüzde 83 olarak kaydedildi. Kentin önemli su kaynaklarından Namazgah Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 92 olarak ölçüldü.

Öte yandan, normalde mavi ve yeşil tonlarıyla dikkati çeken baraj suyunun, sağanağın ardından sel sularının taşıdığı çamur ve toprak nedeniyle kahverengiye büründüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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