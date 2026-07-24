Kocaeli'de sağanak yasağı: Motosiklet ve scooter trafiğe çıkamayacak

Kocaeli'de beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda, "25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 04.00 ile 23.59 arasında Kocaeli'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin aynı saatler arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı