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Refahiyeli Kadınların Kışlık Mesaisi: Organik Domatesle Menemen ve Salça

Refahiyeli Kadınların Kışlık Mesaisi: Organik Domatesle Menemen ve Salça
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Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki kadınlar, kendi yetiştirdikleri organik domateslerle kışlık menemen konservesi ve salça hazırlıyor. Bakır kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılan domatesler, kavanozlara doldurularak kışa saklanıyor. Kadınlar ayrıca tarhana, erişte ve kuşburnu marmelatı gibi ürünler de yaparak imece usulü dayanışmayı sürdürüyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşayan kadınlar kendi yetiştirdikleri ya da pazardan aldıkları domateslerle kışlık menemen konservesi ve sıcak kazanların başında saatlerce kaynattıkları domates salçası yapıyor.

İlçeye bağlı köylerde yaşayan kadınlar, kendi yetiştirdikleri organik domatesleri menemenden, salçaya, tarhanasından, kurutmaya birçok yerde kullanarak kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor. Tarlasından topladığı domatesleri yıkadıktan sonra kabuklarından ayıran Saliha Özmen, yıllardır aynı yöntem ile kışlık yiyecekleri hazırladığını belirtti. Özmen, "Domatesleri toplayıp yıkadıktan sonra kabuklarından ayırıyorum. Sonra doğradığım domatesleri bakır kazanda odun ateşinde yaklaşık 2 saat kaynatıyorum. Tercihe göre domateslere biber de eklenebilir. Ben menemenin yanı sıra yemeklerde de kullanabilmek için domatesin içerisinde biber kullanmıyorum. Kaynatılan domatesleri daha sonra sıcak olarak cam kavanozlara dolduruyor ağzını hava almayacak şekilde kapattıktan sonra kavanozların üzerine bezle örtüyorum. Bu işlemi her sene bu dönemlerde yapıyor ve kışa yiyeceklerimizi hazır etmiş oluyoruz" dedi.

Özmen, menemenin yanı sıra, salça, tarhana, erişte, kuşburnu marmelatı, ekmek gibi birçok yiyeceği de kışın tüketmek üzere hazır ettikleri belirtti.

Refahiye'nin köylerinde komşuluk ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu hala imece usulü dayanışmanın olduğunu ve birbirlerine kışlık yiyecek yapımında yardımlaşmada bulunduklarını ifade eden Suna Özden ise, "Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar mesai harcıyoruz bugünlerde. Kış için salça yapıyoruz. Öğütme makinesinden geçirdiğimiz domatesleri püre haline geldikten sonra kazanlarda saatlerce karıştırarak kaynatıyoruz. Tamamen kıvama geldikten sonra uygun kaplara konulan salça da kilosu 400- 500 liradan alıcı buluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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