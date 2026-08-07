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Eskişehir'de Başıboş Eşek Mahallelileri İsyan Ettirdi

Eskişehir'de Başıboş Eşek Mahallelileri İsyan Ettirdi
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi'nde bir eşeğin başıboş dolaşarak çuvalları yırttığı ve ekinlere zarar verdiği iddia edildi. Bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı paylaşımda eşeğin sahibinin bulunması çağrısı yapılırken, kullanıcılar duruma komik yorumlarla tepki gösterdi. Eşeğin gerçekten sahipsiz olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Eskişehir'deki kırsal bir mahallede dolaşan başıboş eşek merak konusu oldu.

İddiaya göre, Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Kuzören Mahallesi'nde başıboş bir eşek bulunuyor. Eşeğin çuvallarını yırttığını iddia eden bir çevre sakini, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vatandaşın paylaşımında, "Sahipsiz eşek vardır. Bir aydır milletin arpasını buğdayını dağıtıyor, benim çuvalları yırtmış. Eşeği kaybolanlara duyurulur" ifadeleri yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının ise bu paylaşımın altına, "Eşeği sucuk yap" şeklinde komik yorumlar yazdıkları görüldü. Halen bölgede başıboş halde dolaştığı belirtilen hayvanın gerçekten sahipsiz olup olmadığı bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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