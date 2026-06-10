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Kırklareli'nde ormanlara girişler 129 gün süreyle yasaklandı

Kırklareli'nde ormanlara girişler 129 gün süreyle yasaklandı
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Kırklareli genelinde artan sıcaklıklar ve yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişler 9 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında 129 gün süreyle yasaklandı. Valilik, vatandaşları yangın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kırklareli genelindeki ormanlık alanlara girişler 9 Haziran itibarıyla 129 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, artan hava sıcaklıkları ve yangın riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde Kırklareli ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 9 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında 129 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları istenirken, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, anız ve bitki örtüsü yakılmaması ile yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ormanların korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğuna dikkat çekerek, herhangi bir yangın veya duman görülmesi halinde vatandaşların ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.

Öte yandan, Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması aracılığıyla konum bilgisinin ekiplerle hızlı şekilde paylaşılabileceği belirtilirken, vatandaşların "Yangını Önle, Yeşil Vatanı Koru" çağrısına destek vermeleri istendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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