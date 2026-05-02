Kırklareli'nde fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgar 80 km hıza çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Kırklareli genelinde ve özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ile Vize ilçelerinin sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, 50 ila 75 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Söz konusu fırtınanın 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 00.00'da başlayarak 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar denizlerde ve kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan ikinci uyarıda ise Kırklareli il genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi. Buna göre rüzgarın 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 12.00 ile 23.59 arasında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50 ila 70 kilometre/saat, yer yer ise 80 kilometre/saat hızlara ulaşabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, balıkçılar ve denize açılmayı planlayanların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları istendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Canlı anlatım: Samsun'da maç golle başladı

Maç golle başladı! Neler oluyor neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik paylaşımı

500

İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Trendyol 1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu

1. Lig’de play-off eşleşmeleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Özkan Yalım’ın şoförü itirafçı oldu: Özel’in aracının 170 bin Euro'luk VIP dönüşümü belediye kasasından ödendi

Özel’in aracına belediyeden VIP dönüşüm! Dudak uçuklatan fatura
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Metroda yolcuların üzerine biber gazı sıkan adam dehşet saçtı

Yolcular neye uğradığını şaşırdı! Tüm kutuyu üstlerine boşalttı

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi