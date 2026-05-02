Kırklareli'nde fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgar 80 km hıza çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Kırklareli genelinde ve özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ile Vize ilçelerinin sahil kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, 50 ila 75 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Söz konusu fırtınanın 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 00.00'da başlayarak 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar denizlerde ve kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan ikinci uyarıda ise Kırklareli il genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi. Buna göre rüzgarın 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 12.00 ile 23.59 arasında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50 ila 70 kilometre/saat, yer yer ise 80 kilometre/saat hızlara ulaşabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, balıkçılar ve denize açılmayı planlayanların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları istendi. - KIRKLARELİ

