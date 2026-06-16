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Yağmurla gelen kartpostallık görüntü

Yağmurla gelen kartpostallık görüntü
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Kırklareli'de dün akşam etkili olan kısa süreli dolu ve şiddetli yağmurun ardından gökyüzünde oluşan yansımalar ve bulutlar, Pınarhisar ilçesi yönünde görsel şölen sundu.

Kırklareli'de dün akşam saatlerinde etili olan kısa süreli dolu şiddetli yağmurun ardından gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluştu.

Kırklareli şehir merkezinin dışında Pınarhisar ilçesi yönünde oluşan manzara görsel şölen sundu. Yağış sırasında ve sonrasında oluşan yansımalar ve bulutların manzarası vatandaşların ilgisini çekti. Yağmur ve sonrası oluşan manzara Kırklareli'ne ayrı bir renk kattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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