Haberler

Kırklareli semalarında hilal ve Venüs manzarası

Kırklareli semalarında hilal ve Venüs manzarası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde ay ve Venüs'ün yan yana gelmesi, Türk bayrağını andıran benzersiz bir görsel şölen yarattı. Gökyüzündeki bu doğa olayı izleyenleri mest etti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görüldüğü gibi Kırklareli'nde de ay ve Venüs'ün aynı karede buluştuğu anlar kartpostallık manzara oluşturdu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de gökyüzünde ay ile Venüs'ün yan yana görünmesi izleyenleri mest etti. Gökyüzünde Türk bayrağındaki ay-yıldızı andıran benzersiz buluşma görenleri kendine hayran bıraktı. Hilal ve yıldızın yan yana oluşturduğu görsel güzellik izlenmesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek

Trump'ın ısrarla yalanladığı madde, gerçek çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi duvardan söküp kaçtılar

Koca ATM'yi akılalmaz yöntemle çaldılar, arkalarında enkaz bıraktılar
Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti
Samsun'da sulama kanalına düşen kadın öldü

Yakınlarının haber alamadığı kadın korkunç şekilde bulundu
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu
Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu?

Balayında romantizmi abarttılar: Sizin eviniz, odanız yok mu?
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki