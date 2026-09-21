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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pestisit denetiminde numune aldı

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pestisit denetiminde numune aldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürünler için saha denetimlerini sürdürüyor. Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında ürünlerden numune alındı; denetim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tüketicilere güvenli ve pestisit kalıntısı bulunmayan tarım ürünlerinin ulaştırılması amacıyla saha denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen denetimlerde; Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çerçevesinde ürünlerden pestisit kalıntısı bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi amacıyla numune alma işlemleri gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü teknik personeli, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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