Kırıkkale Valiliği, Kızılırmak'ta su seviyesinin ani yükselebileceği konusunda uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki HES türbinlerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak'ta su seviyesinin ani yükselebileceği uyarısında bulundu. Valilik, can güvenliği için nehir kıyısı, adacık, baraj gölü ve köprü çevresinden uzak durulmasını istedi.
Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselebileceğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı
Valilikten yapılan açıklamada, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri ile barajların mansabında kalan kesimlerde su seviyesinin ani ve hızlı şekilde yükselebileceği belirtildi. Can güvenliği açısından vatandaşların nehir kıyılarından, su yatağındaki adacıklardan, baraj göllerinden ve köprü çevrelerinden uzak durmaları istendi.
Balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri için nehre yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca hayvanların nehir kıyılarında otlatılmaması, sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.