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Kırıkkale Valiliği, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin devreye alınmasıyla Kızılırmak Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselebileceğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri ile barajların mansabında kalan kesimlerde su seviyesinin ani ve hızlı şekilde yükselebileceği belirtildi. Can güvenliği açısından vatandaşların nehir kıyılarından, su yatağındaki adacıklardan, baraj göllerinden ve köprü çevrelerinden uzak durmaları istendi.

Balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri için nehre yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca hayvanların nehir kıyılarında otlatılmaması, sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı