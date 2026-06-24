Mavi gökyüzünde Türk bayrağı ve ay manzarası
Kırıkkale kent merkezinde gün içinde beliren şişkin ay, rüzgarla dalgalanan Türk bayrağıyla birlikte objektiflere yansıdı. Görsel olarak dikkat çeken bu manzara anlamlı bir kare oluşturdu.
Kırıkkale'de gün içinde beliren şişkin ay, mavi gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağıyla aynı karede objektiflere yansıdı.
Kırıkkale kent merkezinde bulunan Türk bayrağı ile arka planda beliren şişkin ay dikkat çekti. Objektife yansıyan şişkin ay, Türk bayrağının hemen arkasında güzel bir görüntü oluşturdu. Rüzgarın etkisiyle dalgalanan ay-yıldızlı bayrak, gökyüzündeki ay ile birlikte anlamlı bir kare oluşturdu. Fotoğraf, görsel olarak dikkat çekici bir manzara sundu. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı