Kırıkkale'de oluşan hortum kameraya yansıdı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi yakınlarında oluşan hortum görüntülendi.

Delice ilçesi çevresinde etkili olan kapalı ve yağışlı havanın ardından Çerikli beldesi yakınlarında oluşan hortum amatör kameraya yansıdı. Gökyüzünde meydana gelen hortum, karayolunda seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun bulut tabakasından aşağı doğru sarkan hortumun bir süre belirgin şekilde görüldüğü yer aldı. Araçların geçiş yaptığı kara yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde, hortumun kırsal alan üzerinde oluştuğu görüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı